Reuters: Помпео прибыл в Ханой в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник прибыл в Ханой накануне второй встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Ханое завершаются последние приготовления ко второй встрече Ким Чен Ына и Трампа, которая намечена на 27-28 февраля.

Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

От второй встречи лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.