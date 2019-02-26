{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Второй саммит США — КНДР

Reuters: Помпео прибыл в Ханой в преддверии встречи Трампа и Ким Чен Ына

В столице Вьетнама завершаются приготовления ко второй встрече лидеров США и КНДР

ХАНОЙ, 26 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео во вторник прибыл в Ханой накануне второй встречи американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщило агентство Reuters.

В Ханое завершаются последние приготовления ко второй встрече Ким Чен Ына и Трампа, которая намечена на 27-28 февраля.

Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

От второй встречи лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Теги
СШАКНДРВьетнамПомпео, Майкл (Майк)Второй саммит США — КНДР
Телекомпания Univision сообщила о задержании своих сотрудников во время интервью с Мадуро
Президенту Венесуэлы не понравились вопросы журналистов, отметили в телекомпании
Читать полностью