СМИ: ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков в пакистанской части Кашмира

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Двенадцать самолетов ВВС Индии "Мираж 2000" нанесли удар по лагерю боевиков группировки "Джаиш-э-Мохаммад" в подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира. Об этом сообщает во вторник телеканал NDTV.

По данным телеканала, который ссылается на военные источники, самолеты сбросили на лагерь бомбы массой 1 тыс. кг и полностью его разрушили.

Ранее пакистанская сторона сообщила, что индийские самолеты пересекли Линию контроля, разделяющую стороны в Кашмире, но их отогнали самолеты ВВС Пакистана.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, - остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.

В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти заявления.