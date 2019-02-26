Зариф призвал сотрудников МИД Ирана продолжать работу после его отставки

ТАСС, 26 февраля. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал всех сотрудников ведомства в стране и за границей продолжать работу после его отставки. Слова министра во вторник приводит агентство IRNA.

Таким образом Зариф отреагировал на намерение ряда дипломатов сложить полномочия после его ухода. "Я особо отмечаю для всех братьев и сестер в министерстве иностранных дел: продолжайте выполнять свои обязанности в целях защиты страны и избегайте таких действий [отставки]", - сказал он.

В понедельник Зариф объявил о сложении своих полномочий. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в Instagram. На данный момент еще нет информации о том, принял ли отставку президент Ирана Хасан Роухани.

Между тем, большинство иранских парламентариев во вторник направило письмо на имя президента с просьбой сохранить Зарифа на посту главы МИД. Ситуацию с возможным уходом министра иностранных дел во вторник днем на экстренном заседании обсудит Комитет меджлиса (парламента) Ирана по национальной безопасности и внешней политике.