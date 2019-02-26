Дорогу бизнесу. Приблизит ли саммит Трампа и Кима перезапуск промкомплекса в Кэсоне?

История Кэсонского промкомплекса берет свое начало в 2003 году, когда с одобрения президента Республики Корея (РК) Но Му Хёна и лидера КНДР Ким Чен Ира на границе двух стран был дан старт строительству индустриального парка, обеспечившего рабочими местами более 50 тыс. граждан КНДР.

"Я думаю, что у Северной Кореи очень большой экономический потенциал из-за ее местоположения — вокруг Россия, Китай и Южная Корея. Думаю, что он [лидер КНДР Ким Чен Ын] это понимает", — заявил президент США Дональд Трамп за неделю до начала второго саммита США — КНДР в Ханое . Об этом потенциале хорошо знают южнокорейские бизнесмены, ожидающие перезапуска крупнейшего межкорейского проекта — Кэсонского индустриального комплекса.

Работа комплекса была выгодна как Пхеньяну, так и Сеулу. Это был не просто совместный экономический проект, но и один из ростков мирной "политики солнечного тепла", запущенной в 1998 году предшественником Но Му Хёна — Ким Дэ Чжуном. На территории комлекса производились в основном товары широкого потребления. По оценке южнокорейской газеты The Hankyoreh, за все время функционирования комплекса в Кэсоне было произведено товаров на общую сумму $3,23 млрд.

К сожалению для северокорейских рабочих и южнокорейских компаний, индустриальный комплекс дважды становился жертвой ухудшения межкорейских отношений. Так, в апреле 2013 года Пхеньян распорядился закрыть комплекс в качестве реакции на американо-южнокорейские военные учения Key Resolve с участием способных нести ядерное оружие стратегических бомбардировщиков B-2 и B-52.

К августу того же года стороны договорились о перезапуске работы комплекса, однако ему суждено было проработать лишь еще три года. В 2016-м работа Кэсонского индустриального комплекса была приостановлена уже по инициативе Сеула. Причина — подозрения руководства РК в том, что КНДР могла использовать часть валютных средств от проекта на развитие собственной ракетно-ядерной программы.

Со дня повторного закрытия проекта (10 февраля 2016 года) прошло уже более трех лет. Многие южнокорейские производители были вынуждены перенести свои производства в другие страны (например, во Вьетнам). Но большинство из них хочет вернуться в КНДР.

Выгодно всем

"Дело не только в деньгах. Мы говорим на одном языке с северокорейцами, и их было намного проще обучать. Проработав во Вьетнаме уже три года, я могу сказать, что нет места лучше, чем Кэсон", — рассказал Reuters Ли Чон Дук, владелец небольшого предприятия по производству нижнего белья.

Чтобы понять, почему бизнесмен из Республики Корея так тепло отзывался о пограничном комплексе, достаточно посмотреть на расходы компаний, работавших в Кэсоне. Как утверждает газета The Hankyoreh, за год до повторного закрытия комплекса северокорейские рабочие получали в среднем около $170 в месяц. Во Вьетнаме каждому работнику приходится доплачивать по $100 к этой сумме. А месячная зарплата на производстве в КНР составляет около $650.