Эрдоган раскритиковал ЕС за участие в саммите с ЛАГ в Египте

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган подверг во вторник критике Европейский союз за участие в саммите Евросоюза и Лиги арабских государств (ЛАГ), который прошел в курортном египетском Шарм-эш-Шейхе 24-25 февраля. Об этом сообщает агентство Anadolu.

"О какой демократии может идти речь в Европе, если лидеры ЕС принимают приглашение президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и участвуют в саммите ЕС - ЛАГ? Саммит проводился в стране, где на прошлой неделе казнили девять молодых людей", - сказал он.

Турецкий президент 23 февраля раскритиковал руководство Египта за применение смертной казни в стране. Эту практику Эрдоган назвал "преступлением против человечности". Глава Турции также заявил о невозможности каких-либо контактов с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси до тех пор, пока "в стране не будет объявлена общая амнистия".

На следующий день министр иностранных дел Египта Самех Шукри отметил, что обвинения Эрдогана в адрес арабской республики вызваны стремлением отвлечь внимание от встречи на высшем уровне Лиги арабских государств и Европейского союза.

Египетские власти 20 февраля привели в исполнение смертные приговоры в отношении девяти человек, осужденных за причастность к убийству генерального прокурора страны Хишама Бараката в 2015 году. Между тем, сам Эрдоган в августе прошлого года выразил готовность восстановить в Турции смертную казнь. По его словам, страна "очень чувствительно относится к этой теме", и если соответствующий закон пройдет парламент, то он его ратифицирует.

Встреча на высшем уровне ЛАГ - ЕС прошла 24-25 февраля в египетском городе Шарм-эш-Шейх. На саммите обсуждаются вопросы противодействия терроризму, нелегальной миграции в Европу из стран Африки и Ближнего Востока, кризисы в отдельных государствах региона, палестинская проблема. В этой встрече, которая проводится под лозунгом "Инвестиции в стабильность", приняли участие главы государств и правительств, министры иностранных дел, представляющие 21 арабскую и 28 европейских стран.