Пентагон: США не создают ядерные необитаемые океанские системы и крылатые ракеты

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не занимаются созданием необитаемых подводных аппаратов с ядерными двигателями и крылатых ракет с такими же силовыми установками. Об этом заявил во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

"Мы не даем рекомендацию разрабатывать новые торпеды с ядерными двигателями, крылатые ракеты с ядерными двигателями, рассматривать любые [такого рода варианты действий]. Мы считаем, что в состоянии обеспечить оборону нашей страны через модернизацию [ядерной] триады и добавление пары элементов в ответ на конкретные угрозы, в данном случае - ядерных боезарядов малой мощности и крылатой ракеты, предназначенной для размещения на подводных лодках", - сказал американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

"Это чрезвычайно взвешенный ответ на то, чем занимаются наши противники", - считает Хайтен.

О создании Россией ряда новейших ударных средств сдерживания, включая необитаемый подводный аппарат "Посейдон" и крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой "Буревестник", объявил в минувшем году президент Владимир Путин. Затем российские власти неоднократно сообщали об успешном прохождении этими системами различных испытаний.