СМИ: Конституционный суд Украины отменил статью о незаконном обогащении для чиновников

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности. Об этом во вторник сообщило издание "Украинская правда".

"Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение, - сказано в сообщении. - В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния. Тогда как законодательство возлагает бремя доказывания исключительно на обвинение".

Статью об уголовной ответственности о незаконном обогащении внесли в Уголовный кодекс в 2015 году по требованию ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом, закрепленным меморандумом.

В декабре 2017 года 59 народных депутатов во главе с парламентарием от "Народного фронта" Павлом Пинзеником обратились в суд с требованием признать статью неконституционной.

На данный момент Национальное антикоррупционное бюро расследует около 50 дел по данной статье. В частности, обвинения уже предъявлены экс-исполняющему обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и экс-чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу. Наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.