WP: военные США провели в 2018 году кибероперацию против "Агентства интернет-исследований"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Киберкомандование Вооруженных сил США провело "наступательную кибероперацию" против российского "Агентства интернет-исследований" во время промежуточных выборов в США в 2018 году, отключив расположенной в Санкт-Петербурге компании доступ к интернету. Это утверждает во вторник газета The Washington Post.со ссылкой на источники.