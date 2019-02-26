WP: военные США провели в 2018 году кибероперацию против "Агентства интернет-исследований"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Киберкомандование Вооруженных сил США провело "наступательную кибероперацию" против российского "Агентства интернет-исследований" во время промежуточных выборов в США в 2018 году, отключив расположенной в Санкт-Петербурге компании доступ к интернету. Это утверждает во вторник газета The Washington Post.со ссылкой на источники.
"Они по сути отключили "Агентство интернет-исследований" от интернета", - заявил изданию источник, говоривший на условиях конфиденциальности. По информации газеты, это была первая подобная операция Киберкомандования ВС США, ранее получившего новые полномочия по противодействию угрозам со стороны России в киберпространстве.