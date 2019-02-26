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Политический кризис в Венесуэле
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США внесут на этой неделе проект резолюции по Венесуэле в СБ ООН

В тексте документа будет содержаться призыв к доступу гуманитарной помощи в Венесуэлу, отметил Эллиотт Абрамс

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. США внесут в СБ ООН свой проект резолюции по Венесуэле на этой неделе. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс перед заседанием СБ ООН по Венесуэле.

"Резолюция будет готова на этой неделе, в ней совершенно точно будет призыв к доступу гуманитарной помощи в Венесуэлу, - сказал Абрамс. - Надеюсь, что голосование по ней также пройдёт на этой неделе".

"Я бы не хотел предсказывать, что будут предпринимать русские", - сказал Абрамс, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что Москва наложит вето на документ.

В проекте резолюции, который имеется в распоряжении ТАСС, в частности, содержится призыв к проведению в стране новых выборов.

Теги
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