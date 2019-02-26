Спецпредставитель США пригрозил Венесуэле новыми санкциями на этой и следующей неделе

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. США на этой и на следующей неделе объявят о новых санкциях в отношении Венесуэлы. Об этом заявил во вторник журналистам спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс перед заседанием СБ ООН по Венесуэле.

"Мы уже объявили о санкциях вчера. Будет больше [объявлений о санкциях] на этой неделе и на следующей неделе", - сказал он.

Абрамс уточнил, что они затронут представителей "венесуэльского режима".

Кроме того, Абрамс опроверг обвинения в подготовке Вашингтоном военной интервенции в Венесуэлу. "Наша политика заключается в том, чтобы максимально использовать дипломатию и экономическое давление", - добавил американский представитель.

США добиваются безопасного возвращения лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Венесуэлу, отметил Абрамс.

"Мы весьма озабочены безопасностью временного президента Гуайдо, когда он вернется в Венесуэлу, - утверждал он. - Необходимо предпринять меры к тому, чтобы временный президент Гуайдо мог вернуться в Венесуэлу добровольно и в условиях безопасности".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.