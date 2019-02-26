Хиллари Клинтон считает необходимым провести слушания по докладу спецпрокурора Мюллера

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, проигравшая президентские выборы 2016 года Дональду Трампу, призвала провести публичные слушания по итогам проводимого спецпрокурором США Робертом Мюллером расследования о приписываемом России вмешательстве в президентскую предвыборную кампанию в США. Об этом Клинтон заявила во вторник в интервью интернет-ресурсу Wondery.

"Мне кажется, что общественность не осознала до конца масштабы такого вмешательства, - заявила она. - Та информация, которая уже предоставлена Конгрессу, дает [для проведения слушаний] вполне достаточные основания". По ее словам, "под руководством спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси демократы в Конгрессе начинают проводить слушания и выяснять подробности".

Ранее конгрессмены-демократы уже представили в Палату представителей Конгресса США законопроект, предусматривающий обязательную публикацию доклада по итогам проводимого Мюллером расследования, а в конце января аналогичный законопроект был внесен на рассмотрение Сената.

Спецпрокурор Роберт Мюллер уже более года занимается расследованием якобы имевших место попыток влияния на выборы в США в 2016 году. Президент США Дональд Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр 15 января на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США, посвященных его назначению, сообщил, что доклад Мюллера по итогам проводимого им расследования будет носить конфиденциальный характер, и он может и не быть предан огласке. Вместе с тем он заверил законодателей в том, что он сделает все возможное, чтобы широкая общественность и законодатели получили как можно больше информации о расследовании после его завершения.