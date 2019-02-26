Вторая в истории встреча лидеров США и КНДР состоится в Ханое

Как сообщили в Белом доме, Дональд Трамп 27 февраля будет в течение 20 минут общаться с Ким Чен Ыном один на один

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Вторая в истории встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится в среду в столице Вьетнама. Предстоящие переговоры лидеров двух государств уже сейчас можно назвать беспрецедентными по закрытости - до сих пор нет практически никакой официальной информации о программе мероприятий саммита, который в этот раз растянется на два дня - 27 и 28 февраля. Однако, по данным Белого дома, распространенным во вторник, Трамп будет в среду в течение 20 минут общаться с Ким Чен Ыном один на один. Беседа двух лидеров начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск). При этом в общей сложности они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (14:15 мск), а покинет место проведения встречи в 20:35 (16:35 мск). Во вторник утром председатель Госсовета КНДР пересек на поезде границу Китая и Вьетнама и прибыл на станцию "Донданг" в северной вьетнамской провинции Лангшон. После этого Ким Чен Ын пересел в бронированный лимузин и примерно через три часа по перекрытому скоростному шоссе преодолел еще 160 км до вьетнамской столицы. На первый саммит КНДР - США Ким Чен Ын прилетел на самолете, предоставленном властями Китая. Однако в этот раз северокорейский лидер около двух с половиной суток ехал на бронепоезде, преодолев в общей сложности более 4 тыс. км. Трамп, как и в прошлый раз, прибыл к месту проведения саммита спецбортом Air Force one. При этом его перелет, по свидетельству пресс-пула президента США, продлился двадцать с половиной часов. Самолет главы администрации США преодолел около 16,7 тыс. км и сделал в пути две остановки для дозаправки. Где разместились лидеры Трамп остановился в гостинице JW Marriott (люкс-сегмент гостиничной сети Marriott International), расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Отель хорошо знаком Секретной службе США с того момента, как в мае 2016 года там останавливался Барак Обама во время официального визита во Вьетнам.

В JW Marriott находится самый дорогой из всех ханойских гостиниц президентский номер: стоимость 320-метрового люкса составляет порядка $7 тыс. в сутки. Расположенные на пятом этаже президентские апартаменты под номером 501 состоят из восьми комнат, также имеют отдельную полностью оборудованную кухню и трапезную со столом на десять персон. Дизайн номера выполнен в современном стиле с использованием элементов традиционного вьетнамского декора, отражающих легенду о любви Дракона и Феи, которые почитаются как прародители вьетнамского народа. В то же время Ким Чен Ын остановился в фешенебельной гостинице Melia Hanoi, также расположенной в центре города и принявшей своих первых постояльцев в 1999 году. Архитектурный комплекс состоит из пары 22-этажных башен, соединенных общим лобби. На верхнем этаже расположен президентский номер: из него открывается завораживающий вид на исторический центр вьетнамской столицы и одну из его главных достопримечательностей - озеро Возвращенного меча. В разные годы в этом номере во время визитов во Вьетнам останавливались кубинский лидер Фидель Кастро, президент Филиппин Глория Макапагал Аройо, члены королевских семей Брунея, Великобритании, Испании, Камбоджи и Таиланда. По этой причине отель стал достойным выбором для первого визита главы КНДР во Вьетнам за последние 55 лет. Освещение саммита Для освещения второй встречи Трампа и Ким Чен Ына в Ханой прибыли около 3,5 тыс. журналистов, причем порядка 3 тыс. из них представляют свыше 200 иностранных СМИ из более 40 стран мира. Эта цифра тоже стала рекордной - на первом саммите в Сингапуре работали около 2,5 тыс. журналистов. Как сообщили ТАСС сотрудники международного пресс-центра, больше всего иностранных корреспондентов - около 500 человек - прибыли из США. На втором и третьем месте по числу освещающих саммит журналистов расположились Япония и Республика Корея, однако точные данные по числу работников СМИ из этих стран организаторы привести не смогли. Для обеспечения бесперебойной работы транспортной системы Ханоя власти мобилизовали более тысячи инспекторов дорожно-постовой службы. Безопасность в городе обеспечивают несколько тысяч полицейских, военнослужащих, народных дружинников. Кроме того, на улицах несут службу многочисленные сотрудники спецслужб в штатском, в чем удалось убедиться корреспондентам ТАСС: при попытке сфотографировать посольство КНДР к ним подошли несколько человек в гражданской одежде, наушниками и рациями и попросили предъявить аккредитацию. Кроме того, для охраны Ким Чен Ына и Трампа в Ханой прибыли около 200 сотрудников Секретной службы США и еще 100 офицеров спецслужб КНДР. Возле резиденций президента США и лидера КНДР, медиацентра во Дворце культуры имени Советско-вьетнамской дружбы, правительственных зданий и других объектов на улицах стоят десятки броневиков, машин полиции, пожарной службы, бронетранспортеров и военных грузовиков. На первый взгляд Ханой продолжает жить обычной жизнью, однако усиленные меры безопасности, а также многочисленные транспаранты, цветочные клумбы, плакаты и флаги Вьетнама, КНДР и США на улицах дают понять, что в городе действительно происходит нечто историческое. В центре города перекрыто несколько дорог: как сообщили представители властей, в период с 26 февраля по 2 марта изменен маршрут движения общественного транспорта в районе Хоанкием. Возле резиденции Трампа JW Marriott закрыли все рестораны и другие организации. Как сообщили ТАСС их сотрудники, нормальную работу они возобновят 2 марта. Первый день саммита Первый день саммита, по имеющимся в распоряжении ТАСС данным, ограничится встречей тет-а-тет в сопровождении переводчиков и совместным ужином лидеров США и КНДР в расширенном составе. Официально Белый дом подтвердил только двустороннюю встречу, она пройдет в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole, построенной в 1901 году.

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