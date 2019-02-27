Власти Венесуэлы предложили Гуайдо сесть за стол переговоров

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы предлагают лидеру оппозиции Хуану Гуайдо сесть за стол переговоров, чтобы выработать совместное решение внутриполитического кризиса, в котором находится Боливарианская Республика. Об этом во вторник заявил глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса на заседании Совета Безопасности ООН.

"Переворот провалился. Нам пора возвращаться к здравому смыслу. Мы ждем, что [Хуан] Гуайдо сядет за стол переговоров с правительством, чтобы разработать наше собственное решение [кризиса] без вмешательства кого-либо", - сказал Арреаса.

В качестве вариантов разрешения ситуации глава венесуэльского МИД предложил "выборы и другие политические опции".

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.