Генсек ООН поприветствовал предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

ТАСС, 27 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник приветствовал проведение второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоится в среду в столице Вьетнама Ханое. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика сообщило агентство "Синьхуа" .

"Мы горячо приветствуем этот диалог между лидерами США и КНДР", - заявил Дюжаррик на брифинге. Он отметил, что генеральный секретарь не хочет "предсказывать или прогнозировать, какими будут результаты этого саммита" и "будет реагировать в зависимости от того, что будет сказано" в ходе встречи.

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott. Беседа двух лидеров "с глазу на глаз", согласно сообщению Белого дома, начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск). При этом в общей сложности они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (14:15 мск), а покинет место проведения встречи в 20:35 (16:35 мск).