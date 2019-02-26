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Второй саммит США — КНДР

Генсек ООН поприветствовал предстоящую встречу Трампа и Ким Чен Ына в Ханое

Официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик отметил, что Антониу Гутерриш не хочет прогнозировать результаты саммита

ТАСС, 27 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник приветствовал проведение второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая состоится в среду в столице Вьетнама Ханое. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя генсека Стефана Дюжаррика сообщило агентство "Синьхуа".

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"Мы горячо приветствуем этот диалог между лидерами США и КНДР", - заявил Дюжаррик на брифинге. Он отметил, что генеральный секретарь не хочет "предсказывать или прогнозировать, какими будут результаты этого саммита" и "будет реагировать в зависимости от того, что будет сказано" в ходе встречи.

Вторая встреча между лидером КНДР президентом США должна пройти 27-28 февраля в Ханое. Оба лидера уже прибыли во вьетнамскую столицу. Глава КНДР остановился в гостинице Melia Hanoi, а президент США - в отеле JW Marriott. Беседа двух лидеров "с глазу на глаз", согласно сообщению Белого дома, начнется в 18:40 по местному времени (14:40 мск) и должна завершиться в 19:00 (15:00 мск). При этом в общей сложности они проведут вместе на территории отеля Sofitel Legend Metropole около двух часов: Трамп прибудет туда в 18:15 (14:15 мск), а покинет место проведения встречи в 20:35 (16:35 мск).

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СШАКНДРГутерриш, АнтониуВторой саммит США — КНДР
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