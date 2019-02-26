Палата представителей США приняла резолюцию об отмене введенного Трампом режима ЧП

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за принятие резолюции об отмене введенного президентом Дональдом Трампом режима ЧП на границе с Мексикой. Трансляция заседания нижней палаты велась на сайте Конгресса.

За принятие резолюции высказались 245 конгрессменов, 182 проголосовали против. Документ представил конгрессмен-демократ Хоакин Кастро (штат Техас). Резолюция запрещает президенту Трампу брать средства на строительство стены из других фондов в связи с введением режима ЧП на границе с Мексикой.

Теперь в течение 18 дней ее должен будет рассмотреть Сенат. Если верхняя палата Конгресса примет резолюцию, то она попадет на стол президента, который уже заявил, что наложит на нее вето.

Президент Дональд Трамп 15 февраля подписал декларацию о введении режима ЧП на южной границе страны. Как рассказал на телефонном брифинге журналистам исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни, это позволит Трампу получить в целом около $8 млрд. Средства пойдут на возведение или ремонт ограждений на участке границы с Мексикой протяженностью 376,5 км. В администрации полагают, что это поможет властям пресекать нелегальную иммиграцию и контрабанду наркотиков.

Ранее Трамп и республиканцы добивались включения в госбюджет свыше $5,7 млрд на сооружение барьера на границе с Мексикой. Из-за споров на этот счет 22 декабря 2018 года произошла приостановка работы федерального правительства, длившаяся рекордные 35 дней.