{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Официальный визит Ким Чен Ына во Вьетнам состоится 1-2 марта

Это произойдет после завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое
Лидер КНДР Ким Чен Ын ЦТАК
Описание
Лидер КНДР Ким Чен Ын
© ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое намерен остаться во Вьетнаме для проведения 1-2 марта своего официального визита в эту страну. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый высший руководитель 27-28 февраля встретится с президентом США Дональдом Трампом и проведет с ним исторический второй саммит глав КНДР и США, а 1-2 марта нанесет официальный дружественный визит в Социалистическую Республику Вьетнам", - говорится в сообщении ЦТАК.

В Ханое в настоящее время все готово к началу встречи Ким Чен Ына и Трампа. От нынешнего второго по счету саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.

Теги
КНДРКим Чен ЫнВьетнам
Спор вокруг Курил
Токио выразил протест Москве в связи с визитом российских чиновников на Курилы
В МИД Японии заявили, что это неприемлемо
Читать полностью