Официальный визит Ким Чен Ына во Вьетнам состоится 1-2 марта

ПХЕНЬЯН, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом в Ханое намерен остаться во Вьетнаме для проведения 1-2 марта своего официального визита в эту страну. Об этом сообщило в среду Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый высший руководитель 27-28 февраля встретится с президентом США Дональдом Трампом и проведет с ним исторический второй саммит глав КНДР и США, а 1-2 марта нанесет официальный дружественный визит в Социалистическую Республику Вьетнам", - говорится в сообщении ЦТАК.

В Ханое в настоящее время все готово к началу встречи Ким Чен Ына и Трампа. От нынешнего второго по счету саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.