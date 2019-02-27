Китай рассчитывает, что Индия и Пакистан урегулируют кризис путем диалога

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Китай рассчитывает, что обострение отношений между Индией и Пакистаном после теракта в Кашмире будет урегулировано путем диалога. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с министрами иностранных дел России и Индии Сергеем Лавровым и Сушмой Сварадж.

Он подчеркнул, что Пекин, Москва и Нью-Дели выступают против терроризма во всех проявлениях. При этом он отметил, что Исламабад также поддерживает борьбу с терроризмом. "Как общий друг Индии и Пакистана Китай надеется, что дело будет расследовано путем диалога на благо мира и стабильности в нашем регионе", - заявил министр.

"Что касается инцидента в Кашмире, мы ценим, что индийские и пакистанские коллеги выразили готовность сохранять сдержанность для недопущения эскалации ситуации", - отметил Ван И.

14 февраля в результате атаки на автоколонну индийских силовиков в индийском штате Джамму и Кашмир погибли 40 человек. Ответственность за этот инцидент взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад". После теракта между Индией и Пакистаном начался дипломатический кризис, обе стороны отозвали своих послов для консультаций. Нью-Дели обвинил Исламабад в поддержке группировки и заявил о наличии у него доказательств причастности к атаке Пакистана, который в свою очередь отвергает эти обвинения.

В ночь на вторник индийская авиация нанесла воздушные удары по крупнейшему лагерю боевиков из группировки "Джаиш- е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот на пакистанской территории. По информации Нью-Дели, самолеты ВВС Индии залетели в пакистанское воздушное пространство на 80 км и сбросили на лагерь высокоточные бомбы с лазерным наведением, полностью его разрушив. В ходе атаки было убито до 300 боевиков. Самолеты ВВС Индии вторглись столь далеко в воздушное пространство соседней страны впервые со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, указывают индийские СМИ.