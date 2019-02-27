В МИД Пакистана назвали авиаудары по целям в Кашмире демонстрацией обороноспособности

ТАСС, 27 февраля. Пакистанский министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши в среду заявил, что удары самолетов ВВС страны в северном индийском штате Джамму и Кашмире были осуществлены для демонстрации обороноспособности Пакистана.

"Нанеся авиаудары, пакистанские самолеты продемонстрировали обороноспособность, - приводит агентство Reuters заявление главы пакистанского МИД. - Мы не стремимся к эскалации напряженности, но полностью готовы к этому, если нас заставят".

Военные источники в Исламабаде утверждают, что при выполнении боевого задания пакистанские самолеты сбили два индийских истребителя, которые подняли для их перехвата.

Удар пакистанских ВВС стал ответом на авианалет индийской авиации во вторник на лагерь боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира.