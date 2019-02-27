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Эскалация индо-пакистанского конфликта

Власти Пакистана закрыли воздушное пространство страны

Согласно уведомлению международной системы извещений для авиаперсонала NOTAM, на данный момент воздушное пространство закрыто до 02:59 мск 28 февраля

ТАСС, 27 февраля. Власти Пакистана закрыли в среду воздушное пространство страны на фоне обострения отношений с Индией. Это следует из сообщения в международной системе извещений для авиаперсонала NOTAM (NOtice To AirMen).

Согласно уведомлению NOTAM , на данный момент воздушное пространство закрыто до 02:59 мск 28 февраля. Аналогичное сообщение выпущено также международным аэропортом Карачи.

Во вторник Индия заявила о нанесении авиаудара по лагерю группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ заявили, что подвергли ракетному удару военные объекты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Нью-Дели и Исламабад также добавили, что сбили истребители друг друга.

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ИндияПакистанЭскалация индо-пакистанского конфликта
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