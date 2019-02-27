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Второй саммит США — КНДР

Лидеры КНДР и США завершили личную встречу и отправились на совместный ужин

Ожидается, что ужин продлится почти два часа

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп завершили встречу тет-а-тет, которая продолжалась около 10 минут. После этого они начали совместный ужин с узким составом представителей двух сторон, передает корреспондент ТАСС из пресс-центра, где идет трансляция.

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С американской стороны также участвуют в том числе госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы аппарата сострудников Белого дома Мик Малвэни. С корейской - заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, министр иностранных дел Ли Ён Хо. При этом на ужине не присутствует первый заместитель отдела ЦК ТПК Ким Ё Чжон, родная сестра Ким Чен Ына, которую называют одной из ближайших его советников.

Как ожидается, ужин продлится почти два часа.

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СШАКНДРПомпео, Майкл (Майк)Второй саммит США — КНДР
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