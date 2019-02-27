Мэй намерена поддерживать усиление санкций против РФ пока Крым не вернут Украине

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что британское правительство будет выступать за усиление антироссийских санкций, пока полуостров Крым не вернется в состав Украины. Об этом Мэй заявила в среду в Палате общин, отвечая на вопрос депутата от правящей Консервативной партии Джона Уиттингдейла, может ли она подтвердить, что британское правительство продолжит поддерживать усиление антироссийских санкций до того момента, пока не будет восстановлен суверенитет Украины над полуостровом.

"Я рада дать такое подтверждение", - сказала Мэй.

"Мы делали в области санкций все, что было в наших силах. Соответствующие санкции вступили в силу, и они окажут воздействие. Среди членов ЕС мы выступали за введение надлежащих санкций на каждом этапе, а не только когда речь заходила об их продлении, за то, чтобы мы смотрели на действия России как здесь [в Великобритании], так и где бы то ни было, и гарантировали, что эти санкции оказывают верное давление на ответственных лиц", - добавила она.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

В связи с этим Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и ведущих бизнес на полуострове компаний, как из России, так и из других стран. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.