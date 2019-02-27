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Второй саммит США — КНДР

Делегация КНДР посетила предприятие первого в истории вьетнамского автобренда VinFast

По данным источника, в состав группы вошли заведующий международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Су Ён и зампредседателя ЦК ТПК по кадровым вопросам Ким Пхён Хэ

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Порядка 20 членов делегации из Пхеньяна, сопровождающей в поездке на саммит КНДР - США лидера страны Ким Чен Ына, посетили в среду автосборочное предприятие VinFast, которое разработало первый в истории вьетнамский национальный автобренд. Об этом ТАСС сообщил источник в местных кругах, ответственных за проведение саммита.

В состав группы вошли заведующий международным отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ли Су Ён, зампредседателя ЦК ТПК по кадровым вопросам Ким Пхён Хэ и заведующий отделом финансов ЦК ТПК О Су Ён. Собеседник ТАСС не исключил, что главная задача посещения представителями КНДР завода, расположенного в 100 км от Ханоя, - подготовка возможного визита на предприятие лидера КНДР Ким Чен Ына. Официальный дружественный визит Ким Чен Ына во Вьетнам состоится 1-2 марта после завершения саммита с президентом США Дональдом Трампом, который проходит 27-28 февраля. Ранее информированные источники сообщили ТАСС, что, помимо переговоров с генсеком ЦК Компартии Вьетнама, президентом страны Нгуен Фу Чонгом, у Ким Чен Ына может состояться посещение ряда ведущих сельскохозяйственных и промышленных объектов северной части Вьетнама.

Созданием национального автобренда занимается крупнейшая во Вьетнаме многопрофильная корпорация Vingroup, возглавляемая выпускником московского геологоразведочного института Фам Нят Выонгом, который с 2013 года входит в рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. VinFast ставит перед собой цель стать ведущим в Юго-Восточной Азии производителем экологически чистого автомобильного и мототранспорта. На начальном этапе предприятие планирует выпускать от 100 до 200 тыс. машин в год, в том числе пятиместные седаны и семиместные кроссоверы, а также электрические скутеры. К 2025 году производственная мощность предприятия составит, как планируется, уже полмиллиона автомобилей в год.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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