Белый дом анонсировал подписание Трампом и Ким Чен Ыном совместного соглашения

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын намерены совместно подписать в четверг в рамках саммита в Ханое некое соглашение. Об этом сообщил в среду Белый дом.

Согласно обнародованному им рабочему графику Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются в этот день в 14:05 по местному времени (10:05 мск) "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения". О каком именно документе идет речь, Белый дом не уточняет.