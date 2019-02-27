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Второй саммит США — КНДР
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Белый дом анонсировал подписание Трампом и Ким Чен Ыном совместного соглашения

Церемония запланирована за 28 февраля. Детали документа не уточняются
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын EPA-EFE/HOST BROADCAST POOL
Описание
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын
© EPA-EFE/HOST BROADCAST POOL

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын намерены совместно подписать в четверг в рамках саммита в Ханое некое соглашение. Об этом сообщил в среду Белый дом.

Согласно обнародованному им рабочему графику Трампа на 28 февраля, американский и северокорейский лидеры собираются в этот день в 14:05 по местному времени (10:05 мск) "принять участие в церемонии подписания совместного соглашения". О каком именно документе идет речь, Белый дом не уточняет.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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