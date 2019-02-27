Додон заявил, что парламентские выборы в Молдавии прошли без серьезных нарушений

КИШИНЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Молдавии считает, что парламентские выборы 24 февраля в целом прошли без серьезных нарушений. Такое заявление он сделал в интервью телеканалу " НТВ Молдова " в среду.

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"Социалисты подали некоторые [жалобы], демократы тоже подали по округам. Но таких серьезных [обвинений в том], как говорит правая оппозиция, что выборы сфальсифицированы, я не видел <…> Политические декларации можно делать любые, но нужны факты", - сказал Додон.

Он выразил надежду на то, что до конца следующей недели конституционный суд (КС) признает выборы. "Лучше бы он признал все мандаты, и будем двигаться дальше. Потому что, если [КС] признает две трети, это будет плохо", - отметил президент, пояснив, что это создаст почву для затяжных споров. В то же время Додон обратил внимание на то, что КС может и вовсе не признать эти выборы.

Давление на избирателей

Додон также осудил давление на избирателей из Приднестровья со стороны политиков с обоих берегов Днестра во время выборов в парламент республики.

"Сам факт, что в выборах участвовало 38 тыс. граждан Молдавии, проживающих в Приднестровья - это хорошо. Это шаг к реинтеграции страны. Никогда столько не участвовало - на президентских выборах было всего около 17 тыс.", - сказал глава государства.

Вместе с тем он осудил давление на приднестровских избирателей со стороны политиков с двух берегов Днестра, чтобы они поддержали кандидатов правящей Демократической партии.

Ранее Додон заявил о возможном использовании жителей Приднестровья в фальсификациях на выборах. Он обвинил в этом демократов. По его словам, в этом Демпартии должен был помочь приднестровский холдинг "Шериф", который, по словам президента, контролирует экономику и руководство непризнанной республики.

Отказ от участия в выборах

Додон считает правильным решение отказаться от участия в прошедших парламентских выборах по спискам поддерживающей его Партии социалистов (ПСРМ).

"И так все знали, что социалисты поддерживают президента. Какие были минусы моего участия? Во-первых, у меня была запланирована важная внешнеполитическая повестка - встреча с президентом России Владимиром Путиным, участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Во-вторых, какова была бы роль президента в нынешней ситуации, когда по итогам выборов ни одна из партий не получила большинства в парламенте?" - сказал Додон.

При этом он напомнил, что ЦИК в ходе избирательной кампании вынес главе государства предупреждение в связи с жалобой конкурентов, что социалисты пользуются его административным ресурсом.

В прошлом году Додон, который до избрания президентом возглавлял партию социалистов, заявил, что может возглавить список ее депутатов на выборах, сохранив при этом должность главы государства. Это заявление стало очередным поводом для конфликта с парламентом, который контролирует правящая Демократическая партия. Додон критикует большинство в законодательном органе, которое, по его словам, было сформировано сомнительными методами.

Предварительные результаты показывают, что поддерживающая президента и восстановление отношений с Россией оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова получит 35 мандатов, проевропейская Демократическая партия Молдовы - 30 мандатов, оппозиционный проевропейский блок Acum ("Сейчас") - 26 мандатов, партия "Шор" - семь мандатов, три мандата получат независимые депутаты.

Наблюдавшие за избирательным процессом представители ОБСЕ и СНГ в целом признали выборы корректными и демократичными. Оппозиция заявила, что попытается оспорить результаты в отдельных округах. Власть обвинили в использовании административного ресурса, подкупе избирателей и других нарушениях.