Reuters: не менее 8 тонн золота вывезены из Центробанка Венесуэлы

ТАСС, 28 февраля. По меньшей мере восемь тонн золота были изъяты на прошлой неделе из хранилищ Центробанка Венесуэлы. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на три правительственных источника и представителя Национальной ассамблеи (парламента республики).

По их данным, золото вывезли на правительственном спецтранспорте на прошлой неделе. Как отмечает агентство, операция была проведена, когда глава Центробанка Каликсто Ортега был за рубежом. Где сейчас находится золото, неизвестно.

"Они планируют незаконно продать [золото] заграницу", - заявил оппозиционный депутат Национальной ассамблеи Анхель Альварадо.

В Центробанке не стали комментировать эту информацию.

31 января Рейтер сообщил, что ЦБ Венесуэлы намерен в ближайшие дни отправить 15 т золота в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы продать его для пополнения запасов иностранной валюты. 29 января в Twitter Национальной ассамблеи была опубликована запись от имени депутата Хосе Герра, который утверждал, что в страну прибыл самолет из Москвы, чтобы вывезти 20 тонн золота. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.