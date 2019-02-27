И.о. министра обороны США призвал Индию и Пакистан избежать военной эскалации конфликта

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. И.о. главы Пентагона Патрик Шанахан призвал в среду Индию и Пакистан приложить усилия для избежания военных действий.

"И.о. главы минобороны США призвал власти обеих стран избегать дальнейших военных действий", - говорится в заявлении пресс-службы Пентагона.

Причиной напряженности в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ ударили по военным объектам в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.