Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили в четверг в Ханое встречу тет-а-тет, которая продлилась более 30 минут, передает корреспондент ТАСС.

Теперь лидеры двух государств переходят к переговорам в расширенном составе, которые, как ожидается, продлятся несколько часов.

Встреча тет-а-тет проходила в стеклянной террасе на территории старейшей гостиницы Ханоя Sofitel Legend Metropole.

После лидеры в сопровождении переводчиков прогулялись по саду, где встретились с госсекретарем США Майклом Помпео и заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем. После обмена рукопожатиями все они проследовали в зал ресторана Le Club Bar, выполненного в стиле сигарного клуба 1920-х.

На данный момент полного списка участников переговоров в расширенном составе не приводится.