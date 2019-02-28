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Второй саммит США — КНДР

Трамп расскажет Мун Чжэ Ину по телефону о встрече с Ким Чен Ыном

В администрации южнокорейского лидера рассказали, что он будет ждать звонка от Трампа 28 февраля около 20:00 (14:00 мск)

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проинформирует лидера Республики Корея Мун Чжэ Ина по телефону об итогах своих встреч с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в Ханое 27 и 28 февраля. Об этом сообщил в Сеуле на брифинге для СМИ официальный представитель администрации южнокорейского лидера Ким Ый Гём.

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По его словам, Мун Чжэ Ин будет ждать звонка от Трампа 28 февраля около 20:00 (14:00 мск), когда президент США завершит двухдневное пребывание во Вьетнаме и будет готов вылететь на родину.

"Мы попросили президента США позвонить [Мун Чжэ Ину] перед отъездом", - отметил Ким Ый Гём. По его словам, ранее Трамп обещал рассказать южнокорейскому коллеге подробности встречи с Ким Чен Ыном вскоре после ее завершения.

После первого саммита США - КНДР, прошедшего в 2018 году в Сингапуре, американский лидер позвонил Мун Чжэ Ину из своего самолета, когда возвращался в Вашингтон.

Теги
СШАКНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдМун Чжэ ИнВторой саммит США — КНДР
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