WP: Белый дом запретил четырем журналистам освещать встречу Трампа и Ким Чен Ына

ТАСС, 28 февраля. Администрация президента США Дональда Трампа лишила аккредитации на освещение ужина главы Белого дома и лидера КНДР Ким Чен Ына в среду во время саммита США - КНДР четырех журналистов из агентств Associated Press , Bloomberg , Reuters , а также из газеты Los Angeles Times . Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.

Причиной отказа в доступе на мероприятие стало неподобающее поведение журналистов во время рабочих встреч, прошедших непосредственно перед ужином лидеров США и КНДР в Ханое. В частности, передает The Washington Post, сотрудники британских и американских СМИ без предварительного разрешения выкрикивали вопросы Трампу. Некоторые из них касались слушаний в Конгрессе по делу бывшего юриста президента США Майкла Коэна, которые проходят параллельно с саммитом в Ханое.

В среду Коэн выступил в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей и, в частности, утверждал, что он лично лгал первой леди США об изменах ее мужа, а также что глава государства в 2016 году лично поручил ему заплатить экс-порноактрисе Сторми Дэниелс $130 тыс. для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с Трампом. Также Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года.

"В связи с деликатным характером встреч мы ограничили число журналистов, входящих в пресс-пул, однако обеспечили присутствие фотографов, представителей телевидения, а также стенографов на ужине, - приводит издание заявление Сандерс. - Мы продолжаем переговоры на историческом саммите и сделаем все возможное, чтобы американские СМИ получили всю необходимую информацию". Отмечается, что из пресс-пула Белого дома, который обычно состоит из 13 журналистов, разрешение на освещение ужина Трампа и Ким Чен Ына получили только фотографы и телеоператоры, а также сотрудница газеты The Wall Street Journal. С северокорейской стороны на ужине присутствовали два репортера, фотограф и оператор.

Второй саммит США - КНДР состоялся 27-28 февраля в Ханое.

Дело Акосты

Подобное лишение аккредитации журналистов Белым домом не первый случай. 8 ноября 2018 года корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста был временно лишен постоянного пропуска в Белый дом, который требуется для посещения открытых для прессы мероприятий, из-за перепалки с Трампом во время пресс-конференции. Как заявила Сандерс, журналист мешал девушке, работавшей в вашингтонской резиденции президента в качестве стажера, забрать у него микрофон. CNN после этого подала иск в суд в Вашингтоне к Трампу и ряду представителей его администрации, требуя вернуть Акосте пропуск.

20 ноября в CNN информировали, что пропуск Акосты в Белый дом полностью восстановлен и телекомпания не считает нужным продолжать судебное разбирательство с администрацией США на этот счет.