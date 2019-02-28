Рада поручила расследовать злоупотребления в "Укроборонпроме"

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Верховная рада приняла постановление о расследовании фактов злоупотреблений на предприятиях государственного концерна "Укроборонпром". За соответствующее решение проголосовали 229 депутатов из 226 минимально необходимых.

"Установить, что полномочия Временной следственной комиссии Верховной рады для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы распространяются на любые правонарушения в оборонной сфере, в том числе в 2018-2019 годах. Поручить Временной следственной комиссии безотлагательно провести расследование по материалам, которые были обнародованы в средствах массовой информации по поводу закупки запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК "Укроборонпром", - сказано в тексте постановления.

Расследование коррупции в оборонной сфере, ведущей к окружению Петра Порошенко, получило огромный резонанс на Украине. Несколько политических сил потребовали создать Временную следственную комиссию для расследования фактов, связанных с "Укроборонпромом". А лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила также с инициативой начать процедуру импичмента президента.

Скандал вокруг поставок запчастей

В понедельник журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сами запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около $9,3 млн).

По данным журналистов, к этому причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности, сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, его бизнес-партнеры и государственный оборонный концерн "Укроборонпром".

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными предположения о возможности незаконных поставок с территории России продукции двойного назначения. По его словам, оборот такой продукции находится под специальным контролем, который "осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества".