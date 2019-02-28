Коалиция США в Сирии подтвердила уничтожение боевика ИГ, причастного к терактам в Париже

ТАСС, 28 февраля. Коалиция во главе с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) подтвердила уничтожение в городе Эль-Багуз французского исламского экстремиста Абу Анаса аль-Фаранси (настоящее имя - Фабьен Клен), причастного к терактам в Париже в 2015 году. Об этом пресс-служба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, сообщила в четверг на своей официальной странице в сети Twitter.

"В результате нанесенного коалицией авиационного удара в Эль-Багузе был уничтожен активный сотрудник медиа-аппарата ИГ по имени Абу Анас аль-Фаранси, также известный как Фабьен Клен", - говорится в сообщении коалиции.

Как отметили в пресс-службе, совместная объединенная оперативная группа коалиции "продолжает наносить удары по ИГ в Сирии и одновременно препятствует ее попыткам вновь начать деятельность в освобожденных районах одновременно с организацией терактов по всему миру".

Первой о возможном уничтожении французского террорист Фабьена Клена сообщила 21 февраля радиостанция France Info. По ее данным, серьезные ранения также получил его брат Жан-Мишель. Как указывает радиостанция, французское правительство ожидало результатов анализа ДНК, чтобы подтвердить смерть террориста. Именно Фабьен Клен зачитал заявление группировки ИГ, в котором она взяла на себя ответственность за теракты в Париже, которые произошли 13 ноября 2015 года, его голос был опознан на аудиозаписи заявления.

По данным СМИ, Фабьен Клен и его брат Жан-Мишель, происходившие из семьи выходцев с острова Реюньон и проживавшие в Тулузе, стали приверженцами радикальных идей в начале 2000-х годов. В 2009 году Клен был приговорен к пяти годам тюрьмы за то, что возглавлял сеть вербовщиков граждан для участия в военных действиях в Ираке. После освобождения он покинул Францию и направился в Сирию, где и примкнул к ИГ. Как сообщается, Фабьен был близким другом экстремиста Мохаммеда Мера, совершившего в марте 2012 года два нападения на французских военных и одно на еврейскую школу, в результате которых погибли семь человек.

Теракты в Париже и его пригороде Сен-Дени были совершены 13 ноября 2015 года. Боевики почти одновременно осуществили несколько атак: взрывы возле стадиона "Стад де Франс", расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойню в концертном зале "Батаклан", где около ста человек были взяты в заложники. Всего тогда погибли 130 человек, более 350 получили ранения. Эти теракты стали крупнейшими по числу жертв в истории Франции, ответственность за них взяло на себя ИГ.