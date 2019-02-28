В США намерены решительно поддерживать лидера венесуэльской оппозиции

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. США намерены оказывать "решительную поддержку" лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо и использовать "все возможности" для оказания помощи венесуэльцам. Об этом заявил в четверг на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Венесуэле, спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Оценивая итоги голосования в Совете Безопасности ООН, где предложенный США проект резолюции по ситуации в Венесуэле был отклонен, хотя его поддержали девять членов СБ ООН, трое воздержались, а три страны, в том числе Россия, выступили против, спецпредставитель США выступил с утверждением, что "демократия в мире и, в частности, в Латинской Америке, консолидируется" вокруг лидера оппозиции Хуана Гуайдо. "Правительство США будет и впредь решительно поддерживать правительство Гуайдо и ожидает свободных и справедливых выборов в Венесуэле", - добавил он и пообещал, что США "используют все возможности" для помощи венесуэльцам.

По словам Абрамса, США "обеспокоены вопросом обеспечения безопасности Гуайдо, когда тот вернется в Венесуэлу".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.