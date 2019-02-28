NYT: Трамп приказал предоставить своему зятю доступ к секретной информации

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в 2018 году дал указание главе аппарата сотрудников Белого дома предоставить своему зятю и старшему советнику Джареду Кушнеру доступ к секретной информации, несмотря на возражения сотрудников разведки и юристов. Об этом сообщила в четверг электронная версия газеты The New York Times.

По словам ее источников, данное решение Трампа "встревожило сотрудников администрации высокого ранга". В связи с этим Дональд Макган, являвшийся в то время юрисконсультом Белого дома, подготовил служебную записку, в которой отметил, что не рекомендует предоставлять Кушнеру соответствующий доступ, а также напомнил, что против этого выступали представители ЦРУ США. Джон Келли, являвшийся тогда руководителем аппарата сотрудников Белого дома, также подготовил служебную записку, в которой отметил, что президент США "приказал" ему дать Кушнеру указанный допуск.

Издание заостряет внимание на том, что ранее в интервью его журналистам Трамп заявил, что не помогал зятю в получении доступа к секретным данным. Такой же версии придерживался в публичных заявлениях и адвокат Кушнера.

В публикации приводится следующий комментарий пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс на этот счет: "Мы не комментируем предоставление доступа к секретной информации".

Телеканал NBC сообщил в январе, что ЦРУ и сотрудники Белого дома, отвечающие за безопасность, ранее дважды отказывали Кушнеру в допуске к информации, составляющей государственную тайну, из-за его связей с представителями зарубежных стран. Как говорится в материале, спецслужбы США выражали опасения по поводу того, что Кушнер может стать объектом влияния со стороны представителей других государств.