Черногорский суд заявил о завершении процесса по делу о "госперевороте"

БЕЛГРАД, 1 марта. /ТАСС/. Процесс по делу о так называемом госперевороте в Черногории завершен. Об этом заявила в пятницу судья Сюзана Мугоша, ведущая разбирательство.

"Доказательство преступления завершено, дело созрело для приговора. Дальнейшая проверка привела бы к затягиванию процесса", - заявила судья, указав сторонам к следующему заседанию, назначенному на 13 марта, подготовить заключительные речи.

Мугоша напомнила о нескольких отказах суда на предложения адвокатов и прокуроров. Суд также отказался выслушать в качестве свидетелей дела премьера страны Душко Марковича и митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия.

На заседании присутствовали также лидеры оппозиции Андрия Мандич и Милан Кнежевич, обвиняемые в организации переворота.

По делу о так называемом госперевороте 16 октября 2016 года в Черногории проходят 14 человек, в том числе лидеры оппозиционного "Демократического фронта" Андрия Мандич и Милан Кнежевич, генерал Дикич, а также двое граждан России. Всего были задержаны 20 человек, большинство из которых пошли на сделку со следствием, получив по три-пять месяцев тюрьмы. В рамках расследования Черногория обвинила двух граждан РФ - Эдуарда Шишмакова (Широкова) и Владимира Попова - в финансировании попытки переворота, а также в планировании убийства экс-премьера страны Мило Джукановича "путем подстрекательства".

В МИД РФ отвергли обвинения в адрес России в причастности к организации государственного переворота в Черногории, в ведомстве назвали подобные обвинения голословными и абсурдными.