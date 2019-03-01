Саудовская Аравия лишила подданства сына Усамы бен Ладена

ТАСС, 1 марта. Власти Саудовской Аравии лишили подданства одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Хамзу бен Ладена. Об этом сообщил в пятницу телеканал Al Hadath со ссылкой на МВД королевства. Как отмечается в указе министерства, это решение действует с 22 февраля 2019 года.

Хамза бен Ладен - сын ликвидированного в 2011 году главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. У него было не менее 20 детей, но именно Хамза, единственный сын третьей жены Хайрии Сабар, был любимцем. Мальчика с детства воспитывали в духе религиозного фанатизма и использовали в исламистской пропаганде.

После смерти Усамы бен Ладена Хамза пропал из информационного поля, и даже какое-то время считалось, что он убит. Но в 2015 году Хамза напомнил о себе, выступив с видеообращением в интернете. Тогда же стало известно, что он официально вошел в ряды "Аль-Каиды". Позже в сети появилось его заявление с угрозами в адрес США.

Саудовская Аравия также видит в сыне Усамы бен Ладена угрозу. Хамза неоднократно заявлял о намерении отомстить за убийство отца, а также свергнуть королевскую монархию.

По мнению некоторых аналитиков, возвращение Хамзы бен Ладена в большую ближневосточную политику совпадает с серьезным ослаблением позиций другой террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), потерпевшей поражение в Ираке и Сирии. В этих условиях "Аль-Каида" может получить преимущество перед ИГ за счет оперативной смены руководства, либо, что также не исключается, возможно и постепенное слияние группировок.

В четверг Госдепартамент объявил награду в размере $1 млн за любую информацию, которая бы помогла определить местоположение Хамзы.