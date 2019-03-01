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Sky: полиция применила газ против демонстрантов в Алжире

По всей стране проходят марши против выдвижения 81-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на очередной пятилетний срок

ТАСС, 1 марта. Силы безопасности Алжира применяют слезоточивый газ против демонстрантов в столице страны. Как сообщил в пятницу телеканал Sky News Arabia, полиция пытается не подпустить протестующих к правительственному комплексу. Ранее были заблокированы все подходы к парламенту.

Первый день весны в Алжире ознаменовался одной из крупнейших акций протеста - марши проходят не только в столице, но и десятках других городов. Тысячи человек вышли на улицы в знак протеста против выдвижения 81-летнего президента Абдельазиза Бутефлики на очередной пятилетний срок. В самой стране этот день уже называют историческим.

По информации телеканала Al Hadath, в нынешних условиях власти не исключают перенос запланированных на апрель президентских выборов.

Отправной точкой для выступлений послужило заявление правящей в стране партии, которая выдвинула на новый президентский срок действующего президента, физическое состояние которого уже не позволяет ему реально управлять государством. После перенесенного в 2013 году инсульта Бутефлика передвигается в инвалидной коляске и с трудом говорит. На публике он появляется крайне редко, проводя много времени в зарубежных клиниках. Однако, несмотря на все эти обстоятельства, в 2014 году он был переизбран на четвертый президентский срок.

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