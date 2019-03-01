NBC: в Конгрессе готовят запрос на налоговые декларации Трампа за 10 лет

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Бюджетный комитет нижней палаты Конгресса США завершает подготовку запроса о предоставлении ему налоговых деклараций президента Дональда Трампа за последние 10 лет с целью проверить данные об использовании им мошеннических схем. Об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на свои источники в Конгрессе.

По их данным, председатель бюджетного комитета Палаты представителей Ричард Нил (демократ от штата Массачусетс) распорядился подготовить такой запрос в преддверии передачи Трампом очередной декларации о доходах американским налоговикам. Это должно произойти в ближайшие недели. При этом Нил просит председателей нескольких комитетов нижней палаты Конгресса четко сформулировать, на каких основаниях им также требуются сведения о финансах 45-го президента страны.

Как поясняет телекомпания, бюджетный комитет является единственным профильным комитетом Палаты представителей, обладающим полномочиями напрямую требовать в свое распоряжение налоговые декларации главы государства. Такой запрос поступает на рассмотрение министра финансов Стивена Мнучина, который и решит, удовлетворять его или нет. Нил не исключает, что направит запрос после завершения расследования спецпрокурором Робертом Мюллером в связи с приписываемыми России попытками вмешательства в выборы в США 2016 года.

Демократы давно пытаются получить официальные сведения о налогах Трампа. Как утверждала в октябре прошлого года газета The New York Times, он получил от компании своего отца, занимающейся недвижимостью, не менее $413 млн за содействие в уходе от налогообложения в США. Публикация оспаривает заявления самого Трампа о самостоятельно заработанном капитале и почти полном отсутствии финансовой поддержки со стороны отца - известного в Нью-Йорке девелопера Фреда Трампа.

Демократическая партия после возвращения контроля над Палатой представителей по итогам промежуточных выборов в ноябре прошлого года неоднократно грозила начать ряд расследований деятельности Трампа как во время его пребывания на посту главы государства, так и в ходе избирательной кампании. В комитетах нижней палаты Конгресса демократы намерены изучить ход расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, налоговые декларации президента и его бизнес, финансовые интересы Трампа в Саудовской Аравии и его контакты с властями этой страны, а также отставку главы Пентагона Джеймса Мэттиса и решение главы Белого дома вывести войска из Сирии.