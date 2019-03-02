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Кризис на Украине

Эксперт: Порошенко повышает доплаты военным, чтобы отвлечь от скандала в "Укроборонпроме"

Украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук заявил, что "все эти деньги вытащили из карманов пенсионеров и военных за счет повышения цен и тарифов"

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко решил повысить доплаты украинским военным в Донбассе, чтобы отвлечь общественность от скандала вокруг фактов хищения в Вооруженных силах и "задобрить" самих военнослужащих накануне выборов. Такое мнение высказал в субботу украинский политический эксперт Дмитрий Корнейчук.

"Пенсионерам под выборы 2400 гривен бросили с барского стола. Теперь по 2000 гривен военным. Естественно, все эти деньги ранее вытащили из карманов пенсионеров и военных за счет повышения цен и тарифов", - написал он в Facebook. По мнению политолога, украинскому лидеру необходимо "срочно перебить скандал с воровством на армии, который вызвал злость у военных".

Ранее Порошенко заявил, что поручил повысить уровень денежного обеспечения военнослужащих в Донбассе. "Начиная с первого апреля, я приказываю, чтобы денежное обеспечение - доплату на первой линии поднять на 2000 гривен. Минимальная доплата должна составлять 12000 гривен для каждого военнослужащего", - заявил Порошенко. Он также распорядился повысить жалование иным категориям военных, в том числе тем, кто несет службу на азовском побережье.

Скандал вокруг концерна

Журналисты украинской телепрограммы "Наши деньги", специализирующейся на расследованиях в области коррупции, 25 февраля обнародовали информацию о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Как утверждается в расследовании, с 2016 года ряд чиновников продавали оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Запчасти завозились со складов украинских воинских частей, а часть якобы и с территории России. Сумма сделок составила 250 млн гривен (около 9,3 млн долларов).

По данным журналистов, к этим махинациям причастны близкие к президенту Украины Петру Порошенко должностные лица, в частности сын первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олега Гладковского, его бизнес-партнеры и "Укроборонпром".

Расследование коррупции в оборонной сфере вызвало большой резонанс. Несколько политических организаций потребовали создать следственную комиссию, а лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко выступила также с инициативой начать процедуру импичмента президента.

В среду, 27 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал абсурдными предположения о возможности незаконных поставок из России продукции двойного назначения. По его словам, оборот такой продукции находится под специальным контролем, который "осуществляется с целью предотвращения каких-либо неконтролируемых передвижений этого специального имущества".

Расследование злоупотреблений

Верховная рада 28 февраля приняла постановление о расследовании фактов злоупотреблений на предприятиях "Укроборонпрома". Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможного хищения имущества должностными лицами концерна.

В то же время Порошенко приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а руководство "Укроборонпрома" отстранило директоров двух своих предприятий - директора ГП "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова" Алексея Бабича и директора ГП "Изюмский приборостроительный завод" Сергея Филоненко.

Госконцерн "Укроборонопром" создан в результате административной реформы в 2010 году. В его состав входят более 100 предприятий ВПК Украины (125 государственных и казенных, а также девять акционерных обществ).

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УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичКризис на Украине
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