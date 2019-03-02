США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения

ТАСС, 3 марта. Соединенные Штаты и Республика Корея приняли решение о прекращении совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle с целью ускорения процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщает агентство Yonhap со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Согласно его информации, соответствующее решение было принято во время телефонного разговора в субботу между южнокорейским министром национальной обороны Чон Гён Ду и исполняющим обязанности министра обороны США Патриком Шанаханом.

"Министр [национальной обороны Южной Кореи Чон Гён Ду] и исполняющий обязанности министра обороны США [Патрик Шанахан] прояснили, что решение альянса, касающееся регулирования проведения военных учений [совместных командно-штабных учений Key Resolve и полевых маневров Foal Eagle], отражает намерения обеих стран поддержать дипломатические попытки снизить напряженность и добиться завершения денуклеаризации Корейского полуострова", - приводит агентство заявление южнокорейского оборонного ведомства.

Агентство Reuters 1 марта информировало о намерении американских и южнокорейских представителей объявить о сокращении масштабов ежегодных совместных военных учений.

В начале февраля Yonhap сообщило со ссылкой на южнокорейский правительственный источник, что Сеул и Вашингтон договорились объявить о планах проведения совместных военных маневров после окончания второго саммита президента США и лидера КНДР. Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что Key Resolve и Foal Eagle могут пройти в этом году в сокращенном масштабе. Обычно они проводятся в период между концом февраля и серединой апреля.

В Ханое в четверг завершился двухдневный саммит США и КНДР, по итогам которого сторонам не удалось прийти к договоренностям. После нескольких встреч 27 и 28 февраля в Ханое, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не стали подписывать совместный документ, договорившись продолжить диалог.