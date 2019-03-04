СМИ: в Японии возобновлены полеты самолетов F-2, один из которых упал в Японское море

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Полеты многоцелевых боевых самолетов F-2 Сил самообороны Японии возобновлены после падения одной из таких машин в Японское море 20 февраля. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Командование военной базы Цуики в префектуре Фукуока, к которой был приписан разбившийся истребитель-бомбардировщик, завершило проверку всех размещенных там самолетов, а также провело дополнительную работу с летным составом для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Кроме того, местные власти также не выразили никаких возражений в связи с возобновлением тренировочных полетов.

Самолет F-2 пропал с экранов радаров утром 20 февраля. Как впоследствии выяснилось, он упал в Японское море у побережья западной префектуры Ямагути. Оба пилота катапультировались и были спасены.

Истребитель-бомбардировщик F-2 был создан в конце 1990-х годов японской компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin на базе F-16. На вооружение Сил самообороны Японии его начали поставлять с 2000 года.