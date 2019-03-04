СМИ: будущий император Японии Нарухито впервые поприветствует жителей страны 4 мая

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Будущий японский император Нарухито, который через два месяца сменит на престоле нынешнего монарха Акихито после его отречения, впервые поприветствует жителей Японии 4 мая. Об этом сообщил в понедельник телеканал NHK.

Изначально Управление делами императорского двора предполагало провести это мероприятие в конце октября. Однако, поскольку в конце апреля - начале мая японцы получат сразу десять выходных дней подряд, было принято решение перенести это событие на более раннюю и удобную для всех дату, практически сразу после вступления Нарухито на престол.

Подобные мероприятия обычно проводятся на день рождения императора и на Новый год в императорском дворце. По традиции монарх и члены его семьи приветствуют своих подданных с закрытого пуленепробиваемым стеклом балкона несколько раз в течение дня. Чтобы увидеть императора во дворец приходят десятки тысяч японцев.

В декабре прошлого года правительство Японии окончательно утвердило сроки отречения императора Акихито от престола. Согласно одобренному плану, это произойдет 30 апреля 2019 года, а на следующий день на престол взойдет наследный принц Нарухито.

Ранее юридические нормы не предусматривали прижизненного отречения императора от престола. Но Акихито в августе прошлого года в обращении к нации выразил желание отречься от престола в связи с преклонным возрастом, не произнося этого напрямую. По итогам длительного согласования летом этого года был принят специальный закон, позволяющий императору отказаться от власти. При этом документ действует всего три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.