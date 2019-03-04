Меркель посетила баскетбольный матч в Хемнице

БЕРЛИН, 4 марта. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Канцлер Германии Ангела Меркель в воскресенье вечером неожиданно нанесла визит в саксонский город Хемниц, где посетила матч с участием местной баскетбольной команды Niners Chemnitz.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил это в Twitter, написав: "Замечательный баскетбольный клуб, который вступается за толерантность и сплоченность в городе". Меркель сопровождали премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер и обер-бургомистр (мэр) Хемница Барбара Лудвиг.

Niners Chemnitz играет во второй баскетбольной Бундеслиге. Команда встречалась с клубом Ehingen Urspring и выиграла со счетом 84:73, возглавив турнирную таблицу. После игры спортсмены с удовольствием фотографировались с канцлером. Меркель пожелала им удачи в борьбе за выход в высший дивизион.

В середине ноября прошлого года она посетила Хемниц и встретилась с молодежным составом команды. Меркель тогда заверила, что обязательно приедет на одну из игр Niners Chemnitz.

Летом прошлого года в Хемнице вспыхнули беспорядки после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений там скончался местный житель. По данным следствия, нападавшими были мигранты. После этого прошло три месяца, прежде чем канцлер лично посетила город. Меркель в Германии подвергли резкой критике за то, что она так долго откладывала поездку.

В день, когда глава правительства посетила Хемниц - 16 ноября, в городе прошла демонстрация против проводимой ею политики, которая собрала около 2,5 тыс. человек. Участники акции, среди которых были и правые популисты, скандировали "Предатель народа", "Проваливай", "Меркель должна уйти".