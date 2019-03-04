Индия ожидает первую поставку истребителей Rafale к сентябрю

ТАСС, 4 марта. Индия ожидает, что первая партия французских истребителей Rafale будет получена к сентябрю текущего года. Об этом, как сообщает газета Hindustan Times, заявил в понедельник командующий военной авиацией Индии маршал Бирендра Сингх Дханоа.

"Ожидается, что первая партия реактивных истребителей Rafale будет поставлена Индии к сентябрю", - сказал Дханоа.

В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт о поставке 36 истребителей Rafale на общую сумму около $8,8 млрд. Ранее планировалось приобрести 126 таких самолетов, однако Нью-Дели уменьшил заказ из-за высокой стоимости французских истребителей. Самолеты должны поступить в Индию несколькими партиями с 2019 по 2022 год.

При этом Rafale участвует в конкурсе на поставку индийским ВВС 110 новых истребителей. На этот тендер также подали заявки российский МиГ-35, американский F/A-18, европейский Typhoon, американский F-16 и шведский Gripen E.