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Кризис в Сирии

Глава МИД Катара заявил о безальтернативности политического решения в Сирии

Об этом глава МИД эмирата заявил на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

ТАСС, 4 марта. Катар считает, что альтернативы политическому урегулированию ситуации в Сирии не существует. Об этом заявил в понедельник глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.

"Мы обсудили Сирию, провели обмен мнениями относительно политического урегулирования в Сирии, а также о ситуации на севере Сирии, - сказал он. - Подтверждаю, что позиция Государства Катар твердая, единственное решение кризиса в Сирии - политическое во благо народа Сирии", - заявил он.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКатарСирияРоссияКризис в Сирии
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