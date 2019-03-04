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Катар пока не принял решение по С-400

Глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что по этому вопросу работают технические комитеты

ТАСС, 4 марта. Катар ведет переговоры с Россией о закупке зенитных ракетных систем С-400, но решение еще не принято. Об этом заявил в понедельник глава МИД эмирата Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Трансляцию ведет телеканал Al Jazeera.

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"Пока не достигнуто понимание по покупке C-400, работают технические комитеты", - сказал он.

В июле 2018 года посол России в Катаре Нурмахмад Холов в интервью ТАСС сообщил, что Россия и Катар обсуждают вопрос о возможности приобретения Дохой российских зенитных ракетных систем С-400, но, по его словам, никаких конкретных шагов на тот момент предпринято не было. В феврале 2019 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству подтвердила, что Москва и Доха ведут переговоры о поставках в эмират С-400.

Зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Комплекс способен перехватывать цели на дальности до 600 км, поражать их на дальности 400 км и на высоте до 35 км.

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