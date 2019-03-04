Гендиректор МАГАТЭ констатировал, что Иран выполняет условия ядерного соглашения

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Тегеран выполняет свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано в докладе Совету управляющих агентства.

"Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД, - отметил Амано. - Важно, чтобы Иран полностью продолжил выполнять свои обязательства".

По его словам, МАГАТЭ продолжает следить за тем, чтобы ядерные материалы, заявленные Ираном в соответствии с Соглашением о гарантиях, не направлялись на другие цели. "Продолжается проверка отсутствия в Иране незадекларированных ядерных материалов и другой деятельности", - подчеркнул Амано.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД в мае 2018 года. Участниками соглашения остаются Иран и "пятерка" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция), которые в июле прошлого года на министерском заседании совместной комиссии в Вене заявили о приверженности выполнению ядерного соглашения. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в свою очередь в каждом докладе регулярно подчеркивает, что Иран соблюдает обязательства в рамках соглашения и его ядерная деятельность находится под самым строгим в мире контролем и режимом ядерных проверок.