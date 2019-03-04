В Венесуэле заявили, что примут "соответствующие меры" в отношении Гуайдо

ТАСС, 4 марта. Правительство Венесуэлы примет меры в отношении лидера оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом заявила в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24" исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес.

"У нас крепкие и устойчивые институты, у нас правовое государство. Его [Гуайдо] поведение, его деятельность будут тщательно проанализированы этими институтами. Будут приняты соответствующие меры", - сказала Родригес.

Начало диалога

"Президент Николас Мадуро постоянно обращается [к оппозиции] с призывами к диалогу. Всего было более 400 призывов к диалогу, в том числе к тому человеку [Гуайдо], который сейчас делает себя посмешищем, ездит по всему миру и кричит, что он президент Венесуэлы. И единственным условием для такого диалога является отсутствие предварительных условий. Мы, венесуэльцы, должны сесть за стол переговоров и решить все сами, без внешнего вмешательства", - сказала Родригес.

23 января Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.