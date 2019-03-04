В кабмине ФРГ согласовали действия по лишению немецких исламистов гражданства

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Германии согласовало поправки к закону о лишении немцев гражданства - в будущем он будет распространяться и на тех, кто воюет на стороне исламистов за рубежом. Об этом заявили в понедельник на брифинге в Берлине представители кабинета министров.

"Речь идет о случаях участия [немецких граждан] в боевых действиях на стороне исламистских группировок за рубежом", - заявил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.

Два условия

Для того, чтобы аннулировать паспорт террориста, необходимо наличие двух условий. Во-первых, радикал должен иметь какое-либо другое гражданство, кроме немецкого, во- вторых, должен быть совершеннолетним. Поправки не будут действовать задним числом. То есть те, кто отправился на Ближний Восток до этой законодательной инициативы, немецкое гражданство не потеряют.

"В соответствии с конституционными нормами действие направлено на случаи, которые произойдут в будущем", - заявила представить МВД Элеоноре Петерман.

В Германии в настоящее время есть закон, позволяющий лишать гражданства тех, кто служит в армии за границей. Именно в этот закон впишут поправки об аннулировании документов исламистов. Решения по каждому конкретному случаю будут находиться в ведении федеральных земель страны.

В министерстве юстиции не смогли уточнить, когда закон вступит в силу. "Мы достигли согласия по этому вопросу и будем действовать в этих рамках", - ушла от ответа на вопрос представитель ведомства Штефани Крюгер.

По следам угрозы Трампа

По приблизительным данным, в плену на территории Сирии сейчас находятся около 40 радикалов, имеющих немецкий паспорт. Всего с 2013 года туда выехали 1050 граждан ФРГ, 200 погибли в результате боевых действий.

Президент США Дональд Трамп 16 февраля заявил, что плененных в Сирии исламистов придется отпустить, если европейцы не вернут их к себе. Представители немецких властей пока лишь констатировали "невероятную сложность" этой ситуации. С одной стороны, каждый гражданин ФРГ имеет право въехать на территорию республики. С другой, непонятно, как вести следствие - все потенциальные свидетели останутся на Ближнем Востоке, а без доказательной базы вынесение обвинительных приговоров невозможно.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер выставил несколько условий для репатриации экстремистов. Во-первых, по его словам, Берлин должен точно знать, кого он возвращает, то есть располагать полным досье на каждого отдельного подозреваемого. Их личные данные необходимо проверять на месте, "до посадки подозреваемых в самолет", вылетающий в Германию, отметил министр. Во-вторых, эти граждане, как считает глава МВД, могут быть перевезены в Германию только при отсутствии риска для ее государственной безопасности.