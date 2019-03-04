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СМИ: афганский политик погиб при взрыве бомбы на юге страны

По данным телеканала 1TV, взрывное устройство было прикреплено к его автомобилю

ТАСС, 4 марта. Баллотировавшийся осенью 2018 года в депутаты парламента Афганистана политик Асадулла Машори погиб в результате взрыва бомбы в афганском городе Кандагар на юге страны. Об этом сообщил в понедельник телеканал 1TV на странице в Twitter.

Согласно его данным, бомба была прикреплена к автомобилю Машори. Инцидент произошел в четвертом полицейском округе. Подробности не приводятся.

Выборы в Народную палату (Волеси джирга - нижняя палата парламента) прошли в Афганистане 20-21 октября 2018 года. При этом парламентские выборы в провинции Кандагар были перенесены и состоялись на одну неделю позже запланированного срока.

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