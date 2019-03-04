Источник: Гуайдо может 4 марта появиться на митинге в Каракасе

КАРАКАС, 4 марта. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо может появиться сегодня на митинге в Каракасе сразу после своего возвращения в страну. Об этом сообщил ТАСС близкий к Гуайдо источник.

"Возможно, он будет даже сейчас", - сказал собеседник ТАСС перед митингом в центре Каракаса, отвечая на вопрос, когда вернется Гуайдо.

Где находится Гуайдо, пока неизвестно. Ранее он написал в Twitter, что возвращается в Венесуэлу. Власти страны заявили, что намерены задержать лидера оппозиции, если он попытается пересечь границу.

Однако, как рассказали ТАСС знакомые с ситуацией собеседники, тайное пересечение границы возможно в труднонаселенных местах или на частном самолете с приземлением на скрытом аэродроме. Если Гуайдо впервые после возвращения открыто появится на митинге в присутствии десятков тысяч сторонников, его задержание станет почти невозможным.

На площади Лас-Мерседес тем временем продолжают собираться сторонники оппозиции. По оценкам корреспондента ТАСС, их около 200 человек. Здесь же присутствует около полусотни журналистов. Некоторые представители прессы пришли с противогазами и касками, опасаясь возможных вспышек насилия на митинге.